„Ich war schockverliebt“ Ehepaar aus Kaarst feiert Diamanthochzeit und verrät ihr Geheimnis

Hildegard und Lothar Rüter strahlen beim Gespräch um die Wette und es ist kaum zu glauben, dass die Eheleute am 5. März diamantene Hochzeit feiern und 60 Jahre verheiratet sind, so jung wirken sie. Und jung haben sie auch geheiratet. Hildegard Schustereit war 16, Lothar Rüter 19 Jahre alt, als sie am 5. März 1964 in Essen den Bund der Ehe schlossen: vormittags auf dem Standesamt in Essen-Frohnhausen, nachmittags folgte die kirchliche Hochzeit in der katholischen Pfarrkirche Sankt Elisabeth. Die Braut trug Schwarz, denn sie war bereits im siebten Monat schwanger. „Das musste man damals so machen“, resümiert das Jubelpaar.