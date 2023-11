Beschluss im Kaarster Sozialausschuss Ehemalige Hauptschule wird Flüchtlingsunterkunft

Im Rathaus und im Sozialausschuss steht man vor einem nicht ganz neuen, aber wieder sehr akutem Problem: Es geht um die Unterbringung von geflüchteten Menschen und um deren Betreuung. Nach Bränden in Containern ist die Situation so prekär wie schon lange nicht mehr. Die Verwaltung schlug im Sozialausschuss vor, die ehemalige Hauptschule in eine Flüchtlingsunterkunft umzurüsten. Ursprünglich war daran gedacht worden, das ehemalige Realschulgebäude für die Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.