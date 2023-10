Traditions-Gaststätte in Vorst Der Effershof ist bereit für die nächsten 50 Jahre

Vorst · Der Effershof ist die einzige Gaststätte in Vorst und Driesch. In diesem Jahr feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen. Das Geschäft läuft gut, doch was macht den „Effi“ so besonders?

21.10.2023, 04:50 Uhr

Die Gaststätte Effershof feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Gastwirt Frank Brockers kaufte den „Effi“ 2018 seiner Mutter ab. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt

Gaststätten scheinen eine aussterbende Spezies zu sein. In Vorst gibt es mittlerweile nur noch eine, den Effershof, der von den Vorstern nur liebevoll „Effi“ genannt wird. Inhaber Frank Brockers feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Viele Veränderungen sind auch an dieser Traditionsgaststätte nicht vorbeigegangen. Aber der Effershof trotzte allen Widrigkeiten und ist bereit für weitere 50 Jahre.