Kaarster See Kreiswerke stufen Badesaison als „durchschnittlich“ ein

Vom 1. Mai bis zum 17. September besuchten nach Angaben von Daniel Caspers von den Kreiswerken Grevenbroich rund 89.000 Gäste die beiden Strandbäder Kaarster See und „Strabeach“ in Dormagen, rund 71.500 davon kamen nach Kaarst. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren 85.000 Besucher zum Kaarster See gekommen, die Anzahl der Gäste hat somit um rund 15,9 Prozent abgenommen. „Im Laufe der gesamten Badesaison wurden vier Personen aus dem Wasser gerettet“, erklärt Caspers auf Anfrage unserer Redaktion. Teilweise waren medizinische Notfälle darunter. Zudem seien mehrere erschöpfte Personen sicher an Land gebracht worden. Einige Badegäste haben sich nicht an die Regeln gehalten. „Vereinzelt wurden Platzverweise ausgesprochen“, so Caspers. Zudem seien zwei Hausverbote erteilt worden. Grund dafür waren Fotoaufnahmen von Privatpersonen, die nicht eingewilligt hatten. Dabei wurde laut Caspers stets die Polizei hinzugezogen.