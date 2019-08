Kaarster Saatgut-Versandhändler : Droege Group übernimmt Pötschke

Die Droege Group bietet dem Versandhändler Gärtner Pötschke die Chance zu einem Neuanfang. Die Marke, das Logo und der Standort an der Beuthener Straße bleiben erhalten – ebenso wie rund 150 Arbeitsplätze.

Das Kaarster Traditionsunternehmen Gärtner Pötschke GmbH ist gerettet. Am Mittwoch wurde die Unterschrift unter den Übernahme-Vertrag durch die Droege Group gesetzt. Diese erwirbt den Versandhändler für ihre unternehmerische Plattform Weltbild-Gruppe, die unter anderem die Marken Weltbild, Jokers oder bücher.de unter einem Dach vereint. Bislang bot Weltbild neben Büchern und Dekoartikeln zwar auch schon Gartenmöbel und -werkzeug an, aber keine Pflanzen. „Mit Weltbild erhält die Gärtnerei Pötschke einen starken Partner, der in den Standort Kaarst investieren will“, sagt Droege-Sprecherin Natalia Köhler auf Anfrage unserer Redaktion.