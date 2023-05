Brauchtum in Kaarst Driescher eröffnen Kirmes-Saison mit einem familiären Fest

Das ging ja gut los: In Driesch wird noch bis Montag Abend das erste Schützenfest in diesem Jahr in Kaarst gefeiert. König Kluthi, wie Frank Kluth von seinen Fans in diesen Tagen genannt wird, strahlt eine Schützenfestbegeisterung aus, die mitreißend ist. Der 49-Jährige, der über die Dorfgrenze von Driesch hinaus im Sommerbrauchtum aktiv ist, lässt es krachen. Ganz vorne mit dabei sind seine Königin Steffi und die Ministerpaare Frank Meis mit Simone Gedack sowie Holger und Monika Konrad. Dass es in diesem Jahr keinen Jungschützenkönig gibt, fällt da kaum auf. Was aber auffiel: Es waren sehr viele junge Leute da, auf die der Schützenplatz eine magische Anziehungskraft ausübte. Er war übrigens besser bestückt als im vergangenen Jahr: ein kleines Karussell und zwei Buden mehr sind für ein Schützenfest mit knapp 100 Schützen beachtlich. Am Freitag stand der Oberstehrenabend auf dem Programm. Redner wie Brudermeister Matthias Urban und Oberst Sebastian Leier hielten sich kurz. Was sie wussten: Der König möchte tanzen. „Das ist unser Tag“, spielte die Coverband FarbTon, als das Königspaar eine flotte Sohle aufs Parkett legte. Die Tanzfläche war auch an den beiden anderen Tagen meistens voll, was für FarbTon spricht. Michael Heines, der Adjutant von Sebastian Leier, verkündete, was vor einem Jahr noch nicht so ganz klar war: Er möchte Oberstadjutant bleiben. Matthias Urban freut sich, wie harmonisch es auch sonst in Driesch zugeht: „Es geht hier sehr familiär zu und es gibt selten Streit.“ Imbissbude, Schießbude, Entenangeln, Crèpes, eine Süßigkeitenbude mit viel mehr als nur Lebkuchenherzen und ein kleines Karussell – das waren alles gute Gründe, um das Zelt mal kurz zu verlassen.