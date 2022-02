Erstes Schützenfest im Kaarster Stadtgebiet : Planungen für Driescher Schützenfest laufen

Driesch Brudermeister Matthias Urban ist optimistisch, dass nach zwei Jahren wieder Schützenfest gefeiert wird. Bis Anfang April sollten die Planungen abgeschlossen sein.

Am 8. Mai ist Muttertag . So viel steht fest. In Driesch geht man aber davon aus, dass der 8. Mai auch der Schützenfest-Sonntag ist. Die Bruderschaft plant ihr Schützenfest und hofft, dass es letztendlich auch stattfinden kann. Mit den Drieschern startet traditionsgemäß die Schützenfestsaison im Kaarster Stadtgebiet. Zwei Schützenfeste in Folge sind ausgefallen, jetzt könnte es wieder losgehen, zumal das Wort „Lockerungen“ im Zusammenhang mit der Pandemie immer öfter zu hören ist. Während ziemlich genau vor einem Jahr feststand, dass das Fest 2021 ausfallen werde, herrscht heute ein gewisser Optimismus vor.

„Die Stimmung in der Bruderschaft ist gut, wir haben keine Austritte zu beklagen“´, erklärt Urban. Was die Schützen sehr bedauern: Horst Krause, viele Jahre für die Pressearbeit zuständig, ist im vergangenen Jahr an Corona verstorben. Matthias Urban geht davon aus, dass die allermeisten Schützen geimpft und geboostert sind. Am 6. März soll es eine Mitgliederversammlung geben. Sie wird entweder im Vorster Pfarrzentrum oder in der Halle eines Driescher Schützenbruders stattfinden. Die Entscheidung, in diesem Jahr endlich wieder Schützenfest zu feiern, soll von einer breiten Mehrheit getragen werden. „Anfang April muss spätestens eine Entscheidung getroffen werden“, erklärt Urban. Er ist gespannt, was die Landesregierung dann erlaubt.