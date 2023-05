Festprogramm am Wochenende Driescher Bruderschaft eröffnet die Schützen-Saison

Driesch ist das mit Abstand kleinste Schützenfest im Stadtgebiet, die Zahl der Aktiven kratzt an der Dreistelligkeit, hat sie aber noch nicht erreicht. Aber es gibt in Driesch alles, was das Schützenherz begehrt, tolle Abendveranstaltungen inklusive Krönungsball, sehenswerte Umzüge und Paraden und die Gastfreundschaft, denn die Driescher wollen nicht alleine feiern. Wer einmal dabei ist, den lässt das Schützenfestvirus so schnell nicht los. Kein Wunder, dass drei Schützen ausgezeichnet werden, die der Driescher Bruderschaft seit 50 Jahren angehören. Es sind drei Männer, die überdurchschnittliches Engagement gezeigt haben. Ihre Namen: Wolfgang Baumeister, Hans-Peter Hamacher und Franz-Peter Schmitz. Einer der größten Aktivposten ist in diesem Jahr Schützenkönig in Driesch und er ist ein „Wiederholungstäter“ mit Ansage: Frank I. Kluth, der im Dezember 50 Jahre alt wird, war bereits 2011 Schützenkönig in seinem Heimatdorf. „Kluthi“, wie ihn seine Freunde nennen, wusste schon damals, dass er ein zweites Mal die Königswürde anstreben wolle. Nach zehn Jahren sollte die zweite Regentschaft folgen, die kleine Verspätung ist auf die Pandemie zurückzuführen.