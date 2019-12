Hunde aus Kaarst : Drei Kuvasz-Hunde sind vermittelt

Oekoven/Kaarst Drei Tiere haben ein Zuhause gefunden. Für einen Hund sammelt das Tierheim Oekoven Spenden.

Einen der 18 Tiere hatte es besonders hart erwischt. Als Schulze den Hund mit Polizeischutz aus dem Haus in Kaarst herausgeholt hatte, waren zwar alle verängstigt, aber den Hund namens „Nobody“ hatte es besonders schlimm getroffen. Die Besitzer hatten ihm diesen Namen gegeben, weil er von den anderen Tieren gemobbt wurde und nichts fraß. Das Tierheim Oekoven wollte ihn nicht mehr so nennen und entschied sich, ihn ab sofort Odin zu rufen. Der Name der nordischen Gottheit sei ein starker Name, „der seinen bisherigen Heldenmut, trotz aller Widrigkeiten durchzuhalten, widerspiegeln soll“, wie es auf der Internetseite des Tierheims heißt. Doch Odin geht es nicht gut, er hat diverse Fehlstellungen und muss dringend operiert werden. „Dafür sammeln wir über unsere Facebook-Seite gerade Spenden“, sagt Sabrina Schulze. In einer Spezialklinik in Mainz soll Odin operiert werden. „Das muss ein Spezialist machen, ansonsten hätte er keine Überlebenschancen“, macht Schulze den Ernst der Lage deutlich. Die Einnahmen aus dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen werden alle für Odin gespendet.