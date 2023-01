Kooperation von drei Kitas in Kaarst Präventionsprojekt gegen Missbrauch

In der städtischen Kindertagesstätte Robert-Bunsen-Weg und in den Familienzentren an der Büdericher Straße sowie am Geranienweg kommt dazu die „Starke Kinder Kiste!“ zum Einsatz. Hinter der „Starke Kinder Kiste!“ steht ein bundesweites Präventionsprogramm der Deutschen Kinderschutzstiftung „Hänsel+Gretel“ in Kooperation mit dem Petze Institut mit Hauptsitz in Kiel, einer Fachstelle für Beratung, Unterstützung und Prävention zu sexualisierter und häuslicher Gewalt. Bei der Kooperation steht die so genannte Ich-Stärkung der Kinder im Fokus. Dazu gehört, sich über eigene Grenzen bewusst zu werden – bei körperlichen Berührungen und in der Kommunikation, bei sich selbst und bei anderen.