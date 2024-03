Polizei ermittelt Drei Einbrüche binnen zwei Tagen in Kaarst

Drei Einbrüche hat es nach Angaben der Polizei in den vergangenen beiden Tagen in Kaarst gegeben. Am Donnerstag zwischen 2.35 und 3 Uhr öffneten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung auf der Broicherdorfstraße, ohne dieses zu beschädigen. Ob sie Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.