Großputz in Kaarst Drei-Besen-Tag fördert kuriose Funde zutage

Bereits am Freitag waren die Kaarster Schulen fleißig und räumten den Müll in den Straßen um ihr Schulgebäude herum auf. Den offiziellen Startschuss für die Aktion gab Schuldezernent Sebastian Semmler um 10 Uhr an der Matthias-Claudius-Schule an der Grünstraße, danach gingen die Schüler in Gruppen los – ausgestattet mit Müllsäcken, Greifern und Handschuhen. Unterstützt wurden die Schüler von Lehrern und Eltern. Für viele Kinder war es wegen des Ausfalls durch die Corona-Pandemie die erste Aufräumaktion. Nach anderthalb Stunden trafen sich die Schüler wieder auf dem Schulhof und waren sich einig: „Die Natur ist viel schöner ohne Müll“, lautete das Credo. Doch nicht nur an der Matthias-Claudis-Schule, sondern auch an anderen Schulen im Stadtgebiet wurde der Müll in den angrenzenden Straßen weggeräumt.