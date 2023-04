Schule in Kaarst Download von Abiklausuren wieder möglich

Seiner Meinung nach sei es „unter den gegebenen Möglichkeiten“ die beste Variante, die Prüfungen um zwei Tage zu verschieben. Dadurch werde die Anzahl der Prüfungen nicht verändert und es entstehe keine höhere Belastung. „Wir haben keine empörten oder besorgten Reaktionen von Schülern oder Eltern erhalten“, so von Berg. Volker Werker, Schulleiter vom Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, sei erst am Dienstag um 20.40 Uhr vom Ministerium über die Absage der Prüfungen informiert worden. „Der Download am Mittwoch hat problemlos funktioniert“, erklärt er.