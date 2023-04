Dokumentation über früheren Kunsthändler Helge Achenbach „Ich habe Menschen weh getan“

Die NGZ und der „Park der Sinne“ verteilen für den Film am Sonntag Freikarten. Wer dabei sein will, kann sich am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr beim Verein „Culture without Borders“ (Tönishöfe 1) einen Kinogutschein abholen, der am Sonntag im AEF gegen eine Eintrittskarte eingetauscht wird. Die ersten 25 Bürger, die sich melden, erhalten einen Gutschein. Für alle anderen kostet der Eintritt sechs Euro.