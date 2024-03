„Dönekes ut Kaasch“ Ein Heft voller Kaarster Erinnerungen

Diese rund 40 Geschichten sind in dem neuen Heft „Dönekes ut Kaasch“ zu finden, von dem es allerdings nur 1000 Stück gibt. Aufgelockert sind die Geschichten mit Gedichten und dem Kaarster Heimatlied von Heinz Hess. Die Rechte für Hess‘ Gedichte liegen bei der Gesellschaft Carolus, die Erdtmann die Texte zur Verfügung stellte. „Die Texte habe ich stellenweise in dem Heft verarbeitet“, so Erdtmann. Auch aus Büttgen wurden einige Geschichten geliefert – unter anderem die von Franz-Josef Kallen über die Kreismeisterschaft des VfR Büttgen im Jahr 1947/48, den er als „einen der größten und schönsten Erfolge in der Geschichte des VfR-Fußballs“ bezeichnet. Kallens Bericht wird mit einem Foto der Mannschaftsaufstellung garniert. Auch Peter Stein (Pastürke hott se all im Jriff), Hans Schlangen (Vom Landwirt zum Gastwirt) oder Peter Kirchhartz (Ein Mann ganz im Sternzeichen des Löwen) haben ihre Geschichte zum Gelingen des Heftes, dass die Erinnerungen des alten Kaarst wachhalten soll, beigetragen. Viele der Fotos stammen aus den Kaarster Bildbänden, die im Stadtarchiv liegen.