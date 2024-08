Einladung des Probus-Club Kaarst DLRG-Vize nimmt Eltern in die Pflicht

Sebastian Kamp hatte auch lobende Worte für die Stadt: „In Kaarst gibt es zwei Bäder. Das ist nicht selbstverständlich, weil in vielen Kommunen Bäder zurückgebaut werden.“ Die Kaarster Ortsgruppe war im Jahre 1970 gegründet worden. Der Kaarster See war lange Zeit berüchtigt, weil dort immer wieder Schwimmer ertranken. Diese Gefahr sei mittlerweile nicht mehr so akut: „Die alten Baggerkanten gibt es nicht mehr, früher ging es rapide von sechs auf zwölf Meter Tiefe. Durch die daraus resultierenden Temperaturschwankungen kam es zu Krämpfen“, so Kamp.