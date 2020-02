Ortsgruppe Kaarst : DLRG sucht neues Zuhause

Beim Rosenmontagszug in Büttgen hat die DLRG mit ihrem eigenen Wagen kritisiert, dass sie immer noch keinen „Heimathafen“ hat. Am liebsten würden die Lebensretter das alte Feuerwehr-Gelände in Büttgen beziehen. NGZ-Foto: seeg. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die DLRG-Ortsgruppe Kaarst würde gerne in das alte Feuerwehr-Haus in Büttgen ziehen, bekommt von der Stadt aber keine Informationen. Trotz mehrfacher Nachfrage haben sie ein 2018 erstelltes Gutachten bis heute nicht gesehen.

Sebastian Kamp und Marcel Hellingrath wirken ein wenig frustriert. Der Geschäftsführer und der technische Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Kaarst fühlen sich auch im 50. Jahr nach der Gründung des Vereins nicht richtig angekommen in Kaarst. „Wir haben hier an der Pestalozzistraße einen Geschäftsraum, unsere Fahrzeuge stehen in einer Halle am Kullerhof in Vorst, einem alten Bauernhof“, sagt Kamp. Doch diese Halle entspricht nicht mehr den technischen Ansprüchen der DLRG. Der Hof gehört der Stadt Kaarst, seit 2003 hat die DLRG diesen angemietet. „Wir dürfen den Hof nicht so umbauen, wie wir wollen“, erklärt Kamp. Hinzukommt, dass der Mietvertrag jährlich verlängert wird. „Wenn die Stadt das Gelände irgendwann mal selbst benutzen möchte, müssen wir da raus“, erklärt Hellingrath. Wegen Brandschutz-Auflagen darf die DLRG auf diesem Hof auch keine Wartung oder Reparaturen der Fahrzeuge durchführen.