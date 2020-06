Kreiswerke mahnen Badegäste zu Vernunft : DLRG rettet Mann aus Kaarster See

Auch am Dienstag lockte das warme Wetter wieder viele Besucher an den Kaarster See. Am Sonntag hat es beinahe einen Badeunfall gegeben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Gleich am ersten Wochenende hat die DLRG einem Mann am Kaarster See das Leben gerettet, der im tiefen Wasser in Panik geriet. Die Kreiswerke Grevenbroich als Betreiber richten einen Appell an die Vernunft der Badegäste.

Der Einsatz hat nur zwei Minuten gedauert. Um 15.50 Uhr wurde ein Mann im Kaarster See gesichtet, der kurz unterging, wieder hochkam und mit seinen Armen gerudert hat. Für Philipp Hornby, an diesem Tag Wachführer der DLRG-Ortsgruppe Kaarst, und seine rund zehnköpfige Mannschaft war sofort klar: Der Mann braucht Hilfe.

Ein Rettungsschwimmer sprang direkt auf sein Rettungsbrett, schwamm zu der Person in Not und stabilisierte sie, ehe das Rettungsboot „Norbert“, das einen Tag vorher eingeweiht worden war, zu Hilfe kam und den Verunglückten an Land brachte. „Das war ein Einsatz wie aus dem Lehrbuch“, sagt Hornby im Gespräch mit unserer Redaktion.

Info Die zehn goldenen Baderegeln der DLRG Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat folgende zehn Baderegeln aufgestellt, an die sich Badegäste in Hallen-, Freibädern oder Badeseen halten sollen: 1. Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst. Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst. 2. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. 3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser. 4. Ruf nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. 5. Überschätze dich und deine Kraft nicht. 6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren. 7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf. 8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer. 9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. 10. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Der Gerettete sprach fast kein Deutsch und wusste weder sein Alter noch seinen Nachnamen, die Rettungskräfte schätzen ihn aber auf Anfang 20. Bereits im vergangenen Jahr war ein 19 Jahre alter Rumäne im Kaarster See ertrunken. „Wir erleben leider immer wieder, dass viele Ausländer, die nicht so gut schwimmen können, ihre Kraft überschätzen“, sagt Hornby.

Ohne die Hilfe der DLRG hätte es am Sonntag den nächsten Todesfall gegeben – obwohl der See laut Hornby „überhaupt nicht gefährlich“ ist. An der tiefsten Stelle ist der kleine Kaarster See rund 5,80 Meter tief, es gibt keine gefährlichen Tiere und keine Strömungen – anders als im großen See nebenan, der für Badegäste allerdings gesperrt ist.

Auch Stefan Stelten, Geschäftsführer der Kreiswerke Grevenbroich als Betreiber des Badesees, weiß, wie knapp der Mann dem Tod entronnen ist. „Wenn die DLRG nicht so schnell reagiert hätte, wäre er nicht so einfach da raus gekommen“, sagt Stelten. Gleichzeitig appelliert er an die Vernunft der Gäste, sich nur ins tiefe Wasser zu begeben, wenn man ein guter Schwimmer ist.