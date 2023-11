„Distel“ tritt im Albert-Einstein-Forum auf Kabarett aus einem Guss

„Distel“ gibt es nicht ohne Musik. Die beiden Musiker stehen zwar im Schatten, während die anderen Akteure im Rampenlicht stehen, aber den Musikgenuss stört das nicht im Geringsten. Einer der Texter und Komponisten heißt Tom van Hasselt. Das ist erwähnenswert, weil der Wahl-Berliner gleich um die Ecke, in Korschenbroich, aufgewachsen ist. Die drei Akteure, Maike Katrin Merkel, Caroline Lux und Timo Doley schlüpfen in die unterschiedlichen Rollen. Die Geschichte beginnt mit einer Neuigkeit, die vor allem den Timo Doley in der Rolle des schwulen Steuerberaters umhaut: Caroline Lux verrät ihm, dass sie die gemeinsame Wohnung gekündigt hat. Sie hat ein Haus auf dem platten Land geerbt. Dort will sie endlich „losleben“, wie sie es nennt. Sie ist nicht die Einzige mit Orientierungsproblemen. Krieg, Inflation, Sarah Wagenknecht, Letzte Generation: Das alles und noch einiges mehr muss das menschliche Hirn verarbeiten. „Ruth ist gut, seid auf der Hut“: Es gibt auch schlichte Reime wie diesen, aber die Rolle von Ruth, verkörpert durch Maike Katrin Merkel, ist eine tragende. Caroline Lux stört die „neoliberale Überheblichkeit“ ihres Mitbewohners und lästert über die Ampel-Koalition, die für sie der Eintritt ins Abenteuerland ist, der ja laut der Band „PUR“ den Verstand kostet.