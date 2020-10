Neues junges Ratsteam in Kaarst : Dirk Salewski führt FDP-Fraktion im Rat an

Der neue Fraktionsvorstand der FDP: Der Vorsitzende Dirk Salewski (r.) und sein Stellvertreter David Engelbrecht. Foto: FDP Kaarst

Kaarst Die Liberalen haben einstimmig Dirk Salewski zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Auf dem guten Wahlergebnis ausruhen möchten sie sich nicht.

Die Kaarster FDP hat einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Dirk Salewski führt das junge Team in der nächsten Legislatur als Fraktionsvorsitzender im Rat an. Der 45-Jährige freut sich über das Vertrauen. „Ich bin meinen Kollegen sehr dankbar. Wir sind ein sehr dynamisches Team und werden uns umgehend an die Arbeit machen“, kündigt Salewski an. David Engelbrecht wurde zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der 24 Jahre alte Architekturstudent bringt bereits für sein noch junges Alter viel Erfahrung mit – mehr als Salewski. „David hat sich durch viele Jahre Fraktionsarbeit als sachkundiger Bürger Fachkompetenz und einen großen Erfahrungsschatz erarbeitet“, sagt Salewski. Mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren ist die FDP mit Abstand die jüngste Fraktion im Stadtrat. „Wir treffen Entscheidungen, die die Zukunft betreffen. Darum ist es nur konsequent, die Betroffenen auch in die politischen Prozesse einzubinden“, erklärt Salewski.

Die FDP hatte bei der Kommunalwahl 13,9 Prozent der Stimmen geholt und ist mit sieben Sitzen im Rat vertreten (insgesamt 52). Astrid Werle, seit Januar Vorsitzende der Kaarster FDP, will sich nicht auf dem Ergebnis ausruhen. „Wir haben einen brillanten Wahlkampf hingelegt. Daraus wollen wir in den nächsten fünf Jahren etwas machen“, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Obwohl die neue Ratsmannschaft noch sehr jung ist, verfüge sie über genug Erfahrung und ist hoch motiviert: Neben den „jungen Wilden“ verfügt die Fraktion in Silke Pescher über eine Frau, die beruflich in einem Ministerium tätig ist und den jungen Leuten gerade in Sachen Paragraphen helfen kann. Werle gibt zu, dass das starke Ergebnis natürlich mit der Bürgermeisterkandidatin Ursula Baum zusammenhängt. „Sie trägt einen sehr großen Anteil“, sagt sie. Der ganze Einsatz im Wahlkampf habe sich ausgezahlt, „sowohl von Ursula Baum als auch vom gesamten Team“.