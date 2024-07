Kulturforum Kaarst Digitales Mitmach-Projekt für die Kultur

Die „Culture Hacking Party“ am Freitag, 13. (18 bis 20.30 Uhr) und Samstag, 14. September (9 bis 22 Uhr) in den Räumen des Georg-Büchner-Gymnasiums ist entsprechend offen für jeden. Bisher haben schon Schüler von vier weiterführenden Schulen in Kaarst mitgemacht. Während in Krefeld das Stadt-Marketing das Projekt finanziert, ist das nicht-kommerzielle Vorhaben in Kaarst noch nicht in trockenen Tüchern. Für Kaarst werden noch Firmen-Sponsoren gesucht, die zwischen 500 und 1000 Euro für ihre Präsentation beisteuern wollen.