Hilfe bei Handys und Laptops Digital-Experten beraten Senioren jetzt im Albert-Einstein-Forum

Der erste Digital-Treff in den neuen Räumlichkeiten fand am vergangenen Mittwoch, 3. Januar, statt, da kamen allerdings nur zwei Personen, die Hilfe benötigten. „Wir müssen bekannter werden, wollen uns über Facebook und Flyer bekannter machen“, so Klein. Geholfen wird den Teilnehmenden, überwiegend Senioren, bei Problemen mit Mobiltelefonen, egal mit welchem Betriebssystem sie laufen sowie bei Problemen mit dem Tablet oder dem PC. Auch kleinere Reparaturen können die Experten durchführen. „Einen Akku- oder Displaytausch machen wir aber nicht“, so Klein. Jeder der vier Berater hat sein eigenes Spezialgebiet. „Meistens kommen ältere Generationen zu uns und fragen, wie sie ihre SIM-Karte aktivieren, Bilder verschicken oder mit den Enkelkindern kommunizieren“, so Klein weiter. Das Angebot, das mehr Frauen als Männer wahrnehmen, gibt es seit über einem Jahr. Eine Beratung dauert maximal 30 Minuten. Termine sollten am besten vorab unter der Rufnummer 0151 23148471 oder per Mail an digitaltreff@gmx.de vereinbart werden.