Jürgen Garbang neuer Vorsitzender des Kaarster Gremiums : Differenzen zwischen Stadt und Seniorenbeirat

Kaarst Der Kaarster Seniorenbeirat hat einen neuen Vorsitzenden. Jürgen Garbang folgt auf Manfred Schmidt, der sein Amt niedergelegt hat. So richtig wertgeschätzt fühlt sich das Gremium allerdings immer noch nicht.

So richtig überraschend kam der Rücktritt des Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Manfred Schmidt, nicht. Auch Peter Pauwels hat das Gremium verlassen. Jürgen Garbang wurde nun einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 82-jährige Bauingenieur war bislang stellvertretender Vorsitzender. Diesen Posten übernimmt Dagmar Else Klammer-Brauns.

Wie dem auch sei: Bürgermeisterin Ursula Baum wird einen Brief bekommen, in dem das Anliegen noch einmal vorgetragen wird. „Wir können diese Unterstützung sehr gut gebrauchen“, erklärte Garbang. In der letzten Sitzung führte Hans-Peter Kallen das Protokoll.