Serie: Die Neuen im Stadtrat : Rentner Ibach kennt keine Langeweile

Dietmar Ibach sitzt neu für die SPD im Stadtrat. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Das SPD-Fraktionsmitglied saß in Liedberg im Stadtrat und war dort stellvertretender Bürgermeister. Der 69-Jährige bringt viel kommunalpolitische Erfahrung mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Neben Gereon Schüller ist Dietmar Ibach zum ersten Mal für die SPD in den Kaarster Stadtrat gewählt worden. Ein Anfänger ist der 69-Jährige jedoch keinesfalls: Er verfügt über einen riesigen Schatz an Erfahrungen, die er im Laufe vieler Jahre in Korschenbroich sammeln konnte.

Der Liebe wegen war Dietmar Ibach von Liedberg nach Vorst gezogen. Der Neue im Rat ist in Neuss aufgewachsen. Der frühere Sachgebietsleiter bei der Rheinbahn entwickelte sich in seiner Wahlheimat Liedberg zu einem wahren Aktivposten: Er war nicht nur Ratsherr, sondern zeitweise auch stellvertretender Bürgermeister und Vorsitzender des Schulausschusses, gehört immer noch dem Liedberger Heimatverein an, ist aktiv, wenn der Weihnachtsmarkt und das Seifenkistenrennen stattfinden. Ach ja: Trainer beim TUS Liedberg sowie Jugendbetreuer war Ibach auch. In Kaarst gibt er nicht ganz so viel Gas: Neben dem Rat gehört er dem Hauptausschuss an, im Umweltausschuss ist er stellvertretendes Mitglied.

In Vorst fühlt er sich genauso wohl wie in der Kaarster SPD: „Ich bin dort sehr gut aufgenommen worden und die Zusammenarbeit ist hervorragend.“ Seine Spezialgebiete sind Schule, Jugend, Sport und Verkehr. Das sei schon immer so gewesen. Für Kaarst wünscht er sich, dass sich noch mehr junge Menschen für die Kommunalpolitik interessieren. Bei der Korschenbroicher SPD sei dies gelungen. In Vorst ist er mittlerweile angekommen: „Das ist sehr idyllisch hier und ich versuche, für die Stadt Kaarst noch etwas zu bewegen.“

Als Rentner kennt Dietmar Ibach keine Langeweile: „Ich habe immer viel zu tun, treibe viel Sport und mache mich in der Geschäftsstelle nützlich.“ Hinzu komme der große Garten. Der 69-Jährige ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs, unternimmt hin und wieder einen Trip an die Mosel, um dort kräftig in die Pedale zu treten. Dietmar Ibach ist geschieden, er hat drei erwachsene Kinder.