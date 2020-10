Ehepaar aus Kaarst : Mit dem „Schätzchen“ durch Österreich

Kaarst Dieter und Ulrike Odendahl aus Kaarst haben jetzt an der Europa-Classic-Tour teilgenommen – in ihrem alten MG SA. Genossen haben sie vor allem die beeindruckenden Landschaften.

(keld) Die Begeisterung schwingt auch nach zwei Monaten noch deutlich in den Stimmen mit: Dieter und Ulrike Odendahl haben vom 14. bis 18. August an der vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub ( ADAC ) veranstalteten Europa-Classic-Tour im Salzkammergut teilgenommen – natürlich gemeinsam mit ihrem „Schätzchen“, einem britischen MG SA. Dieses Modell wurde von 1936 bis 1939 insgesamt in diversen Varianten 2738 Mal gebaut. Seit zehn Jahren besitzt Dieter Odendahl diesen Oldtimer und fuhr nun gemeinsam mit 85 anderen Autoliebhabern durch das Nachbarland.

„Es waren tolle Touren in einer wunderschönen Landschaft“, schwärmt das Ehepaar. Obwohl Dieter (78) und Ulrike (67) Odendahl in Kärnten ihren zweiten Wohnsitz haben, war ihnen das Salzkammergut noch nicht bekannt. Ausgehend vom „Basislager“ in Sankt Wolfgang am Ufer des gleichnamigen Sees unternahmen die Fahrer Touren mit täglich wechselndem Programm: ob Ziele wie Traun-, Matt- oder Mondsee, ein Besuch des Motohall-Museums in Mattighofen und des „Hangar 7“ am Salzburger Flughafen mit seinen historischen Flugzeugen und Formel-1-Rennwagen – es gab mannigfaltige Eindrücke.