Interommunaler Kulturentwicklungsplan : Neue Perspektiven für die Kulturlandschaft in Kaarst

Kaarst Der Rhein-Kreis hat vor zwei Jahren beschlossen, einen „Masterplan Kultur“ zu erarbeiten. Er soll das kulturelle Potenzial der kreisangehörigen Städte fördern. Die Stadt hat nun Workshops geplant. Eine Übersicht.

Es sollen Potenziale sichtbar gemacht werden, um diese als Fundament zu nutzen. Marianne Michael-Fränzel wollte wissen, ob sich auch die Bürger an diesem Masterplan beteiligen können. „Dazu wird die Agentur etwas vorbereiten“, erklärte Güsgen. Am 21. Mai fand die erste Sitzung der Steuerungsgruppe statt, in den nächsten Monaten werden Bürgerbefragungen und Analysen gemacht.

Ingrid Hartmann-Scheer (FDP) bohrte nach, wo genau die Stadt Kaarst profitieren wird. „Es werden die Stärken und Schwächen der einzelnen Kulturämter herausgearbeitet und es wird einen regen Austausch geben. Wenn wir sehen, dass ein Projekt in einer Kommune funktioniert, können wir das auch für unsere Zwecke nutzen“, sagte Güsgen. Die Stadt Kaarst war jahrelang Vorreiter in Sachen Kultur- und Kabarettprogramm, mittlerweile haben sich andere Kommunen wie Dormagen das abgeguckt. „Das müssen wir auch tun, ohne dabei in Konkurrenz zu treten. Wir müssen über den Tellerrand schauen, wir wollen gemeinsam etwas Positives schaffen“, so Güsgen. Es laufen bereits Kooperationen mit anderen Städten, auch über eine gemeinsame Plattform im Internet ist nach Angaben Güsgens schon gesprochen worden. „Wichtig ist für mich, dass wir auch im Frühjahr 2022 die ersten Ergebnisse sehen. Darauf werde ich drängen, ich möchte das noch erleben“, sagte er.