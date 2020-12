„Bei Gott zu Hause“ aus Kaarst : Kantor schreibt Mottolieder zur Erstkommunion selbst

Kaarst Im Jahr 2012 hat Dieter Böttcher angefangen, die Mottolieder selbst zu komponieren. In diesem Jahr war es wegen Corona anders als sonst.

Der katholische Kantor Dieter Böttcher hat auch in diesem Jahr das Mottolied zur Erstkommunion selbst komponiert. Neben dem Text stammt auch die Melodie zu „Bei Gott zu Hause“ aus Böttchers Feder. Seit 2012 schreibt er die Lieder selbst. „Das war damals aus der Not heraus geboren“, sagt Böttcher im Gespräch mit unserer Redaktion. Beim damaligen Mottolied habe es zwar einen Text gegeben, aber keine Melodie.

Die Strophen dagegen gestaltet er schwieriger. Denn immerhin dauert der Kommunionsunterricht rund ein halbes Jahr, und so haben die Kinder auch in ihren Unterrichtsstunden etwas zu lernen. „Wenn die Strophen zu einfach sind, macht der Unterricht nach einer Zeit keinen Spaß mehr“, so Böttcher.

Das Lied – zumindest die erste Strophe und den Refrain – hat er binnen weniger Stunden zu Papier gebracht. Schwieriger sind nur die weiteren Strophen – bei dem neuen Lied „Bei Gott zu Hause“ sind es drei, im vergangenen Jahr bei „Zu Jesus eine Brücke bauen“ waren es vier. Dafür muss Böttcher schon ein paar Tage überlegen. Die eigentliche Arbeit beginnt allerdings nach der Komposition des Mottoliedes. „Es reicht nicht aus, dass das Lied in meinem Kopf oder auf Papier ist, es muss in erster Linie für die Kinder aufbereitet werden, die es singen sollen“, sagt Böttcher.

So nimmt er jedes Lied auf MP3 und auf Video auf, in dem der Text im Hintergrund mitläuft. Normalerweise singt er das Lied mit dem Kinderchor, der sich derzeit aber nicht treffen darf. Also hat er vier Solistinnen gebeten, das Lied zu Hause zu singen, weil der Refrain vierstimmig aufgesetzt ist. Im zweiten Versuch hat es dann geklappt, die Stimmen per Computerprogramm übereinander zu legen. Eine kostenlose Hörprobe gibt es im Internet unter www.kirchenmusik-kaarst.de.