Kaarster Kantor Dieter Böttcher Seit 25 Jahren Kirchenmusiker mit Leib und Seele

Das Highlight in seiner Zeit als Kantor in Kaarst war das von ihm selbst komponierte Pop-Oratorium „Ich glaube nicht“, das im vergangenen Jahr in der Kirche Sieben Schmerzen Mariens in Holzbüttgen aufgeführt wurde. Seit zwölf Jahren schreibt er zudem ein eigenes Lied für die Erstkommunion. „Kinder und Eltern können sich mit einem eigenen Lied viel besser identifizieren“, sagt er. Und wenn es einmal nicht mehr gefragt sein sollte, kann Böttcher auch loslassen. „Man muss immer schauen, was vor Ort gewünscht wird und was nicht“, sagt er.