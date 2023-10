Angebote in der Freizeiteinrichtung „Die Insel“ Das ist die neue Quartiersmanagerin im Kaarster Norden

Seitdem Katharina Roperz-Hahn ihre Arbeit als neue Quartiersmanagerin in der Malteser-Werke Einrichtung „Die Insel“ aufgenommen hat, ist bereits einiges passiert: Es wurde ein Nachbarschafts-Treff installiert, die Lese-Oma Frau Schmidt wurde zum Highlight der jüngsten Zielgruppe im Quartier und einmal im Monat findet ein kostenloser Smartphone-Kurs für Senioren statt. „Als Quartiersmanagerin kümmere ich mich darum, Angebote und Projekte zu entwickeln, die Menschen aus der Nachbarschaft zusammenbringen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Viele Menschen wünschen sich mehr Kontakt und wollen ihre Leidenschaften einbringen. Einige leben noch nicht so lange in Kaarst und andere kennen die Stadt sehr gut, das ist eine perfekte Kombination“, sagt die studierte Sozialarbeiterin Roperz-Hahn.