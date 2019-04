Bier, aber keine Musik : Diese Kneipen haben Karfreitag in Kaarst geöffnet

Kaarst Der Karfeitag ist ein sogenannter „stiller Feiertag“. Die Kaarster Kneipen haben an jenem Tag unterschiedlich geöffnet. Ein Überblick.

Bis Karsamstag, 6 Uhr, sind Märkte, gewerbliche Ausstellungen, Sportveranstaltungen, Volksfeste und sogar die Vorführung von Filmen, die „nicht vom Kultusminister oder der von ihm bestimmten Stelle als zur Aufführung am Karfreitag anerkannt sind“, verboten. So steht es im Gesetz. In Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb darf zudem auch keine Musik gespielt werden. Eine Sperrstunde für die Kneipen gibt es allerdings nicht.