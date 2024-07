Einkauf aus der Region Das bieten Hofläden in Kaarst

Gemüsebau Frische vom Dellenhof Da sie keinen Hofladen haben, bietet der „Gemüsebau Frische“ in Kaarst Produkte aus eigener Herstellung in Automaten an. „Besonders im Sommer haben wir viele Kunden, die von dem Angebot Gebrauch machen“, sagt Barbara Esser vom Dellenhof. Es würden viele Stammkunden nach Kaarst kommen, sogar aus Düsseldorf. In den zwei Automaten, auch „Regiomaten“ genannt, stehen Kartoffeln, Erdbeeren, Paprika, Auberginen, Eier und auch Gurken zum Verkauf. Im Winter gebe es außerdem in den Automaten Feldsalat. „In den kalten Monaten haben wir natürlich weniger Kunden, da unser Angebot saisonbedingt zu dieser Zeit kleiner ist“, so Esser weiter. Der selbsterzeugende Gemüsebaubetrieb verkauft die Waren ansonsten auf dem Rheinischen Bauernmarkt in Düsseldorf-Unterbilk auf dem Friedensplätzchen und in Düsseldorf-Pempelfort am Kolpingsplatz. Adresse: Am Dellenhof 1, 41564 Kaarst.