Oktober-Programm Diese Filme laufen im Kaarster Kino

Am 18. Oktober läuft im Albert-Einstein-Forum „Daliland“. Er erzählt die Geschichte des Malers Salvador Dalí, der von Ben Kingsley gespielt wird, und gibt einen Einblick in das schon fortgeschrittene Leben des exzentrischen Künstlers und seiner Frau Gala, die zusammen in einer Suite im St. Regis Hotel wohnen, die fast Tag und Nacht von schönen, oft jungen Menschen bevölkert wird. Der Kinomonat Oktober verabschiedet sich am 25. Oktober mit der Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“, einem kurzweiligen Generationen-Clash. Drei Senioren werden mit Ausdrücken und Ansichten konfrontiert, die zarte Gemüter in die Flucht schlagen könnten. Doch das Trio gibt so leicht nicht auf.