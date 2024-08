Kino-Programm in Kaarst Vormittags-Vorstellung und Berlinale-Highlight

Am letzten Mittwoch im August läuft am 28. um 17 und um 20 Uhr die französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“. Inhalt: Annie und François führen eine harmonische Ehe. Das ändert sich schlagartig, als dem ehemaligen Offizier ein Kästchen mit Liebesbriefen an seine Frau in die Hände fällt, die ein gewisser Boris verfasst hat. Annie kann die Aufregung ihres Mannes nicht nachvollziehen. Schließlich sind die Liebesbeweise 40 Jahre alt. Doch François will das so nicht stehen lassen und dem Rivalen ordentlich eins überziehen. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder zahlen fünf Euro.