Kaarster Buchhandlung verrät Lieblingsbücher Last-Minute-Geschenktipps für Leseratten

Camilla Altvater verkauft derzeit am liebsten den Bestseller „Monster“ ihrer Schwester Nele Neuhaus. „Ich habe die Entstehung des Thrillers in verschiedenen Stadien mit begleitet und bin nach wie vor begeistert von dem Plot um Recht und Gerechtigkeit, Selbstjustiz und die bewegende Geschichte um den Mord an der 16-jährigen Lissy“, sagt sie. Nach seinem Erscheinen Mitte November ist der Krimi direkt in die Top drei der Verkaufscharts eingestiegen.