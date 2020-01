Baumaßnahmen 2020 in Kaarst : Rettungswache geht bis Juni in Betrieb

Kaarst Die neue Rettungswache ist nur eines der Bauprojekte, die 2020 in der Stadt anstehen. Ein Überblick.

Das Kaarster Stadtbild wird sich im kommenden Jahr an einigen Stellen verändern. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Baumaßnahmen, die in den nächsten zwölf Monaten abgeschlossen werden.

Rettungswache Im ersten Halbjahr wird die Rettungswache an der Erfstraße in Betrieb gehen. Noch stehen Gerüste am Anbau der Feuerwehr-Einsatzzentrale, doch schon bald könnten diese verschwinden, dann müssen nur noch Schönheitsmaßnahmen vorgenommen werden.

Kita Birkhofstraße Bereits zu Beginn des Jahres wird die Grundsteinlegung für den Bau der sechsgruppigen Kita an der Birkhofstraße in Büttgen erfolgen. Im zweiten Halbjahr beginnt der Anbau an die Katholische Grundschule in Kaarst. Hier werden neue Räume für die Offene Ganztagsschule sowie eine Mensa geplant. Für das größte jemals von der Stadt Kaarst geplante Bauvorhaben, dem Neubau der Gesamtschule in Büttgen, soll noch vor Ende der Ratsperiode und den Kommunalwahlen der Vergabeentscheid getroffen werden. Derzeit läuft das Bieterverfahren. Gleichzeitig beginnt die Planungsphase für den Neubau der Grundschule Stakerseite. Hier werden Architekten- und Ingenieurleistungen in den kommenden Monaten ausgeschrieben, außerdem muss die Stadt ein Planerteam finden.