Tipps der Polizei bei Keyless-Go Diebe verlängern Funkwellen des Autoschlüssels und stehlen Audi in Kaarst

Als ein 50-jähriger Kaarster am Dienstagmorgen, 21. Februar, zur Arbeit fahren wollte, staunte er nicht schlecht. Sein Fahrzeug, ein Audi, stand nicht mehr vor seinem Haus. Dort, auf der Einfahrt zu seinem Haus an der Straße "Am Wasserwerk" hatte er das Fahrzeug aber am Samstag, 18. Februar, abgestellt.