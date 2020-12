Polizei ermittelt in Kaarst : Kompletträder mehrerer Autos abmontiert und gestohlen

Die Polizei ermittelt in Kaarst (Symbol-Bild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kaarst An zwei Tatorten haben Unbekannte in Kaarst die Räder von Autos abmontiert. Allerdings ließen die Täter ihre Beute an einem Ort aus bislang ungeklärter Ursache zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei fahndet nach Dieben, die in Kaarst Kompletträder gestohlen haben. Die Unbekannten gelangten zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6 Uhr, auf das frei zugängliche Firmengelände eines Autohandels an der Weckenhofstraße. Dort montierten sie an insgesamt sechs Fahrzeugen der Hersteller Ford und Opel die Kompletträder ab und bockten im Anschluss die betroffenen Autos auf Ziegelsteine. Das teilt die Polizei mit. Zum Abtransport müssen die Diebe ein geeignetes Transportfahrzeug benutzt haben.

Etwa im selben Zeitraum waren Unbekannte in der selben Ortschaft auf dem angrenzenden Parkplatz eines Autohandels an der Girmes-Kreuz-Straße/Düsseldorfer Straße aktiv. Auch dort waren die Kompletträder von vier Autos der Marken VW und Skoda das Ziel der Täter. Diese hatten bereits die Reifen demontiert und zum Abtransport bereit gelegt, als sie aus bislang noch unbekannten Gründen von ihrem weiteren Vorhaben abließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht, um Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000.

(NGZ)