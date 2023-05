Diebe in Kaarst Unbekannte bestehlen Händlerin auf dem Wochenmarkt

Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, 17. Mai, gegen 12.20 Uhr, auf dem Wochenmarkt am Rathausplatz in Kaarst-Büttgen. Gegen 12.20 Uhr baute eine 63-jährige Händlerin gerade ihren Stand ab. Während des Abbaus wurde sie von einem vermeintlichen Kunden, der noch Lebensmittel kaufen wollte, angesprochen. Sie bediente den Kunden und erhielt für die Ware Bargeld als Bezahlung. Als sie sich Wechselgeld aus der Tageskasse, welche sich bereits in ihrem Fahrzeug befand, holen wollte, bemerkte sie, dass die Kasse entwendet wurde. Als sie sich zum Kunden umdrehte, hatte dieser schon Reißaus genommen.