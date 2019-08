Zwei Familien in Kaarst : Die zwei Bienefelds von Büttgen

Carl-Wilhelm (l.) und Franz-Josef Bienefeld sind nicht verwandt oder verschwägert. Foto: Georg Salzburg(salz)

Büttgen Es gibt Geschichten, die sind so verrückt, dass sie sich niemand ausdenken kann – und doch sind sie Realität. So wie die der zwei Bienefelds von Büttgen. Sie sind beide bekannt wie bunte Hunde, gut vernetzt und an ihnen kommt keiner vorbei: Franz-Josef Bienefeld (67), in Büttgen geboren, aufgewachsen und ein echtes Urgestein, ist beruflich als Steuerberater tätig, erster Brudermeister der Büttger Schützen, war 50 Jahre für die Feuerwehr ehrenamtlich im Einsatz und ist Kirchenvorstandsmitglied von Sankt Aldegundis.

Und Carl-Wilhelm Bienefeld (70), seit 2005 in Büttgen lebend, ist Vorsitzender der CDU Büttgen, unterrichtet als katholischer Theologe an der Gesamtschule und gründete die Organisation „Lebenszeichen Afrika“.

Beide verbindet also außer dem Namen eine Menge ähnlicher Gesinnungsgedanken, fundamentiert im christlichen Glauben. Trotzdem sind sie weder verwandt noch verschwägert, wohnen jedoch beinahe zusammen: Denn das von Carl-Wilhelm Bienefeld angemietete Haus gehört – Franz-Josef Bienefeld. Als sich der neue Mieter vorstellte, hat letzterer nicht schlecht gestaunt: Auch ein Bienefeld? „Wir haben uns aber ganz normal begrüßt“, versichern beide mit Augenzwinkern. Da jedoch keine Verwandtschaft bestand und Franz-Josef Bienefeld seinen Namensvetter etwas genauer in Augenschein nehmen wollte, besuchte er ihn und seine Frau kurzerhand in der damaligen Wohnung. „Die war zu hundert Prozent in Ordnung, da konnte man vom Boden essen“, erinnert er sich. Also wurde das Haus Bienefeld an Bienefeld vermietet – und seitdem ist eine echte Freundschaft gewachsen.