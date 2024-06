Zehnte Auflage Die Wandlung des Büttgener Brunnenfestes

In diesem Jahr ist alles anders als sonst. Normalerweise wird das Brunnenfest im Büttgener Ortskern Anfang Juni gefeiert. „Das haben wir aufgrund der Feiertage in diesem Jahr aber auf das dritte Juni-Wochenende verschoben“, erklärt Johannes Höhner, Vorsitzender des Fördervereins Büttgener Brunnenlandschaft. Und da der Verein das Fest nicht an einem langen Wochenende vor oder nach einem Feiertag austragen möchte, blieb aufgrund des Kaarster und Büttgener Schützenfestes kein anderer Termin als der 15. Juni mehr übrig.