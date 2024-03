Genossenschaft „Kommunale Wohnraumversorgung Kaarst e.G.“ „Wir wollen keine Ghetto-Bildung“

Die Genossenschaft „Kommunale Wohnraumversorgung Kaarst e.G.“ verfügt derzeit über zwei Grundstücke: Eines liegt an der Glehner Straße in Büttgen, ein anderes an der Neersener Straße gegenüber dem Kaarster Bahnhof. Auf ihnen sollen Schlichtwohnungen errichtet werden. Geld spielt natürlich auch eine Rolle, darauf machte Meuser, gleichzeitig auch Kämmerer der Stadt, aufmerksam. Die Kommunale Wohnraumversorgung Kaarst soll auch der Minimierung der Haushaltsbelastung dienen. Wer Eigentum hat, muss nicht überhöhte Mieten bezahlen. Und Stefan Meuser machte noch auf einen anderen Vorteil aufmerksam: „Das städtische Personal ist voll ausgelastet, deshalb nehmen wir externe Ressourcen in Anspruch.“ Gemeint ist die Pyramis Immobilien-Entwicklungs-GmbH. Ihre Kernaufgabe ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. „Daseinsvorsorge ist eine kommunale Aufgabe“, betonte Meuser. Neben der Stadt und der Entwicklungsgesellschaft ist auch der Rhein-Kreis-Neuss mit im Boot.