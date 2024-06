Zweite Einrichtung in Kaarst Die „Villa Luna“ ist jetzt eine „Faire Kita“

Bereits seit Monaten beschäftigen sich die Fachkräfte und Kinder der „Villa Luna“ mit fairem Handel. „Wir haben eine Projektgruppe zur Fairen Kita gegründet und die Kinder von Anfang an mit einbezogen. So haben wir uns auch die Lebensumstände der Kinder in Ghana und in anderen Ländern im globalen Süden angeschaut und mit unseren verglichen“, erklärt Alexandra Böhmel. Zusammen mit den Mädchen und Jungen hat das Kita-Team recherchiert, was faire Produkte sind und was das blau-grüne Fairtrade-Siegel bedeutet. Das Thema Fairtrade wurde von dem pädagogischen Leiter Florian Esser-Greassidou angeregt und wird auch an anderen Standorten der Villa Luna gGmbH in NRW und Deutschland umgesetzt.