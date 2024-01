Sabrina Wrede aus Büttgen Die verzweifelte Wohnungssuche einer Alleinerziehenden

Sie musste ihrem Ärger einfach mal Luft machen. Sabrina Wrede setzte bei Facebook einen Post ab, in dem sie sich über die schier aussichtslose Wohnungssuche beklagt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Wrede ihre aktuelle Situation genauer. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern (alles Jungs) wohnt seit rund zehn Jahren in einer Wohnung in Büttgen. „Ich hatte einen tollen Mietvertrag, der mir zehn Jahre lang Wohnrecht ohne Mieterhöhung garantiert hat“, sagt sie. Dann allerdings wurde das Haus, in dem die Wohnung ist, Ende des Jahres 2022 verkauft. „Aus persönlichen Gründen der Eigentümer“, sagt Wrede. Im April 2024 laufen die zehn Jahre Mietvertrag nun aus, und der neue Eigentümer habe Interesse daran, selbst in die Wohnung einzuziehen.