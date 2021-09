Informationen für Kaarster Eltern : Termine für das Grundschuljahr 2022/2023

Kaarst Die Anmeldung an den Kaarster Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 findet wegen der Corona-Pandemie weiterhin unter veränderten Bedingungen statt.

Der Tag der offenen Tür entfällt an allen Grundschulen. Die Anmeldetermine und Infoveranstaltungen finden unter Einhaltung der geltenden 3G-Regel statt. Die entsprechenden Nachweise müssen zum Anmeldetermin und zur Informationsveranstaltung erbracht werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude ist verpflichtend ist. Anmeldungen können nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache erfolgen.

Grundschule Stakerseite, Kaarst (Pestalozzistraße 3, Telefon 02131/6619330), Anmeldezeitraum 4. bis 8. Oktober und 25. Oktober bis 10. November, Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, zusätzlich Montag und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr. Infoveranstaltung am 29. September um 20 Uhr in der Turnhalle für maximal zwei Elternteile ohne Kind.

Matthias-Claudius-Schule , Kaarst (Grünstraße 8, Telefon 02131/4021610), Anmeldezeitraum 4. bis 6. Oktober und 25. Oktober bis 10. November. Telefonische Terminvergabe ab 27. September von 8.30 bis 12.30 Uhr. Infoveranstaltung am 23. September um 19 Uhr in der Auferstehungskirche (Grünstraße) für maximal zwei Elternteile ohne Kinder.

Astrid-Lindgren-Schule, Holzbüttgen (Marienplatz 4, Telefon 02131/661963), Anmeldezeitraum 4. Oktober bis 10. November. Telefonische Terminvergabe ab 27. September. Infoveranstaltung am 27. September um 20 Uhr in der Turnhalle Bruchweg. Der kontrollierte Einlass findet von 19.15 bis 19.45 Uhr statt. Am Sitzplatz ist zur Kontaktnachverfolgung eine Adressabfrage auszufüllen. Dazu muss ein eigener Stift mitgeführt werden.