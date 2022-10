Termine der einzelnen Stadtteile : St. Martin zieht wieder durch Kaarst

Das Martinssspiel und das Martinsfeuer auf der Rathauswiese in Kaarst ist jedes Jahr ein Spektakel. Mit dabei ist auch diesmal wieder Klaus Gehlen als St. Martin. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst In der kommenden Woche nehmen die Kaarster Grundschüler wieder ihre selbst gebastelten Laternen in die Hand und ziehen durch die Stadt. Dabei hat jeder der fünf Stadtteile seinen eigenen Martinszug. Ein Überblick.

Kaarst Auch in diesem Jahr streift Klaus Gehlen am 9. November sein Martinskostüm über und wird den Zug anführen. Treffpunkt der Grundschulen ist vor der Martinus-Kirche auf der Rathausstraße, nach Angaben von Reinhard Breil, Vorsitzender des Kaarster Martinsvereins, setzt sich der Zug gegen 17.20 Uhr in Bewegung. Über die Friedensstraße, Neusser Straße, Cusanusstraße, Grünstraße, Maubisstraße, Neumarkt und den Dr.-Stephan-Grüter-Weg endet der Zug im Stadtpark, wo im Anschluss das Martinsspiel und das Martinsfeuer stattfindet. Breil rechnet mit rund 1000 Teilnehmern. „Musik haben wir genug“, sagt er. Auf Wunsch einiger Schulen hat der Kaarster Martinsverein vor einigen Jahren damit begonnen, das Gripschen und den Umzug voneinander zu trennen. Die Kinder sind nun aufgerufen, am 11. November (Freitag) in der Nachbarschaft gripschen zu gehen.

Vorst Das Martinsprogramm in Vorst wird – Stand jetzt – wie vor der Pandemie durchgezogen. Es startet mit einem Martinssingen am 31. Oktober ab 17.30 Uhr im integrativen Familienzentrum Thüringenstraße. „Der Termin ist mit Absicht als Kontrastprogramm zu Halloween gewählt, wir wollen die Pflege des Martins-Liedgutes erhalten“, erklärt Norbert Moormann aus dem Vorstand des Vorster Martinsvereins. Der Martinszug der Grundschulen steigt am 11. November ab 17.30 Uhr: Eustachiusplatz, Antoniusstraße, Waldstraße, Im Kamp, Haflinger Hof, „Auf dem Rott“, zurück zum Eustachiusplatz. Dort wird das Martinssspiel gezeigt. Der Martinsverein konnte den mehrfachen Deutschen Meister im Barbecue und Grillen an Land ziehen: Patrick Damsma wird Flammlachs und Pulled Pork zubereiten. Die Martinstüten werden an mehreren Abgabestellen in der neuen Kita „Villa Luna“ ausgeteilt. Nach dem Martinsspiel können die Kinder ihre Tüten dort abholen – allerdings nur mit Tütenmärkchen. Die Haussammlung in Vorst läuft noch bis zum 2. November. „Die Musik ist fix“, so Moormann.

Büttgen Rund 1000 Tüten werden am 4. November (Freitag) im Büttgener Rathaus gepackt, ehe der Martinszug sich in Bewegung setzt. Die Sammlung ist bereits vorbei, wie Anja Finken, Schriftführerin des Büttgener Martinsvereins, erklärt. Die Kinder und Familien treffen sich um 17 Uhr an der Gesamtschule auf der Hubertusstraße und ziehen über die Blücherstraße, Driescher Straße, Michaelstraße, Unterführung, Korschenbroicher Straße, Gladbacher Straße, Robert-Grootens-Platz, Bahnstraße und Birkhofstraße auf den P+R-Parkplatz am S-Bahnhof. Auch in Büttgen reitet der St. Martin auf einem Pferd. Eine Musikkapelle wird noch gesucht. Außerdem fahndet der Büttgener Martinsverein nach Nachwuchs: Die Vorsitzende Ursula Baum macht nach diesem Jahr Schluss. „Wir suchen Verstärkung und sind dankbar für jede Hilfe, die wir bekommen können“, erklärt Finken.

Holzbüttgen Am 1. November wird in der Kirche Sieben-Schmerzen-Mariens eine Laternenausstellung durchgeführt, parallel dazu gibt es zwischen 14 und 18 Uhr im Pfarrzentrum ein Café. Neun Tage später, am 10. November (Donnerstag), zieht dann der St. Martin auf seinem Pferd durch den Ort. „Wir haben schon Musik, arbeiten aber an weiteren Kapellen“, erklärt Heinz-Günther Schmitz vom Martinsverein Holzbüttgen. Der Zug beginnt ab 17.45 Uhr am Pfarrzentrum und führt über den Bruchweg, Marienplatz, Nordkanalallee, Birkenstraße, Rotdornstraße, Marienstraße, Königsstraße und Am Pfarrzentrum zurück zur Kirche. Rund 300 Schüler werden an dem Umzug teilnehmen, mit dabei sind auch die integrative Sebastianusschule und der heilpädagogische Lukaskindergarten. Nach dem Umzug gibt es die Mantelteilung und das Martinsspiel. Die Martinstüten können sich die Kinder am 10. November im Pfarrzentrum gegen die Vorlage eines Gutscheins abholen, diese wurden bereits verteilt. Gegripscht wird auch in Holzbüttgen erst einen Tag später am 11. November.