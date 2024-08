Ferienfreizeit in Kaarst Stadtranderholung ist ein Erfolgsmodell

So auch am Mittwoch, auch wenn der Besuch der Feuerwehr buchstäblich ins Wasser fiel. „Das ist eigentlich immer das Highlight der Woche, wenn die Feuerwehr kommt“, erklärt die städtische Mitarbeiterin Carina Heupel, die als stellvertretende Leiterin die Stadtranderholung betreut. Die Kinder erleben am Georg-Büchner-Gymnasium eine Mischung aus Bewegung, Natur, Sport, Spiel und Kreativem. „Für die Kinder ist es toll, draußen zu spielen, im Wald, in der Natur“, sagt Christian Esser. „Das ist mal was ganz anderes, als nur am Handy und am Tablet zu hängen. Den Kindern tut das richtig gut!“.