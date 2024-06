Nistkasten wieder besetzt Die Schleiereule kehrt auf den Tuppenhof zurück

Schleiereulen brüten in alten Scheunen oder Kirchtürmen und nutzen gerne spezielle Nistkästen, die oftmals extra für sie angebracht werden. Ihr markantes Äußeres wird von dem auffällig weißen Gesichtsschleier geprägt. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleinsäugern wie Wühl- oder Spitzmäusen. Auch kleinere Vögel jagen sie. Im Winter jagen sie unter anderem gerne in Scheunen, in denen durch das dort gelagerte Getreide Mäuse angelockt werden. Die Schleiereule lagert Nahrung gerne am Brutplatz auf Vorrat. Tagsüber zieht sie sich am liebsten in verlassene Ecken alter Gebäude oder in dichte Laubbäume zurück.