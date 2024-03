Wahrzeichen in Kaarst Die Braunsmühle startet in die neue Saison

Denn am Sonntag, 7. April, soll es wieder losgehen: Dann werden die Mühle und das dazugehörige Café zum ersten Mal im Jahr geöffnet, danach kann das Wahrzeichen bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr besucht werden: Bevor sich die Mühle in Gang setzt und sich die großen Flügel in der Sonne drehen, können die Besucher zusehen, wie die Flügel bespannt werden. Aber auch im Inneren gibt es einiges zu entdecken: Zum Beispiel bei einer Führung durch die Mühle. Über schmale Stiegen lässt sich auf den fünf Etagen einiges über die vorindustrielle Technik des 18. Jahrhunderts erfahren. „Es ist beeindruckend, was sich die Mühlenbauer damals einfallen ließen, um sich die Arbeit zu erleichtern“, sagt Toepel. Dazu gehören verschiedene Antriebsarten, die beispielsweise das Mahlwerk in Gang setzen und allein mit Windkraft betrieben werden. Und der sogenannte Sack-Aufzug sorgte dafür, dass die Müller sich so manchen Treppen-Auf-und-Abstieg sparen konnten.