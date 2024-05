Reisetrends der Kaarster für 2024 Japan, Afrika und eine Flusskreuzfahrt auf dem Mekong

Im vergangenen Jahr haben es sich die Deutschen in ihrem eigenen Land schön gemacht. Laut Statistik des Deutschen Tourismusverbandes war das beliebteste Reiseziel 2023 nicht etwa Spanien (Platz zwei) oder Italien (Platz drei), sondern Deutschland. Insgesamt 487,1 Millionen Übernachtungen habe es 2023 in den 16 Bundesländern gegeben, davon allein 100 Millionen in Bayern, dem beliebtesten Inlands-Reiseziel im vergangenen Jahr. Auch das finanzielle Volumen der Reisen war noch nie höher: 2023 lag es bei satten 86,9 Milliarden Euro und damit noch einmal 6,8 Milliarden Euro über dem Wert von 2022. Doch wo zieht es die Deutschen, speziell die Kaarster, in diesem Jahr hin? Wir haben in zwei Reisebüros nach den Trends für 2024 gefragt.