Baustelle in Kaarst fast fertig Die Rathausstraße glänzt im neuen Look

Geplant sei eine offizielle Eröffnung der neu gestalteten Rathausstraße zum Erntedankfest am 6. Oktober – allerdings soll die Umgestaltung bereits vor dem Stadtfest „Kaarst Total“ abgeschlossen sein. „Der neue Kirchplatz wird schon sehr gut angenommen, die Akzeptanz der Bürger ist sehr groß für die neue Aufenthaltsfläche“, so Fraune. Die meisten der Arbeiten, die im Herbst 2022 begonnen haben, fanden unterirdisch statt: Es wurde ein neuer Kanal gelegt, weil es in diesem Bereich bei Starkregenereignissen stets Probleme gab. „Unter der Grünfläche zwischen Rathausstraße und Maubisstraße sind große Regenrückhalte-Rigolen eingesetzt worden, diese Tiefbaumaßnahmen haben die meiste Zeit in Anspruch genommen“, so Fraune. Hinzu kamen noch Telekommunikation und Leitungen, die ebenfalls unterirdisch verlegt wurden. Nachdem die unterirdischen Arbeiten fertig waren, ging alles ganz schnell. „Man sieht binnen weniger Wochen große Veränderungen“, so Fraune.